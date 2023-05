WiWo Startklar Geld für Diesel-Kläger, China-Autos in Deutschland und Problem-Immobilien

Der E-Auto-Bauer BYD verkauft in China fünfzehn Mal so viele Elektroautos wie Volkswagen. Nun greift der chinesische Konzern auch in Deutschland an. Ziel sei die Marktführerschaft, sagt Ex-Mercedes-Manager Lars Pauly, der den Vertrieb in Deutschland leitet, und spricht im WiWo-Interview auch über Schwächen seiner Autos.