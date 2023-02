WiWo Startklar Gestohlene Kinder, 4-Tage-Woche und Mercedes' Avancen : Wir machen Sie startklar für den Donnerstag

1. Mercedes hat Vertreter der Öffentlichkeit eingeladen, um Einblicke in seine neue Strategie zu geben – und das nicht etwa zum Hauptsitz in Stuttgart, sondern zum Mercedes-Forschungszentrum im Silicon Valley. Und laut dem, was Chef Ole Källenius dort präsentiert, hat Mercedes große Pläne. Dass der Hersteller noch stärker auf das Luxussegment setzt, ist schon länger klar. Nun kommt hinzu: Merces drängt in Richtung autonomes Fahren, will seine eigene Software entwickeln, jedes Fahrzeug soll über einen „AI-Supercomputer“ verfügen. (O-Ton Källenius). Zudem ist eine schon jetzt umstrittene Kooperation mit Google geplant. Was von den großen Versprechungen zu halten ist.