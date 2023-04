WiWo Startklar IWF-Paradoxon, Credit-Suisse-Blockade und Mehr-als-Batterie: Das müssen Sie heute wissen

Selten fallen im außenpolitischen Diskurs so heftige Urteile: Emmanuel Macron scheine „von allen guten Geistern verlassen“, heißt es im Bundestag, seine Äußerungen seien ein „Desaster“ und insgesamt stelle die Chinareise des Franzosen einen „PR-Coup für Xi“ dar. Starker Tobak also. Nun – ist es klug, sich als einer der führenden Politiker in Europa ausgerechnet gegenüber China von den USA zu distanzieren, wie Macron es nach Meinung seiner Kritiker getan hat? Nein, er hätte die Bewertung seiner Reise besser in Paris oder Brüssel abgegeben. Aber es ist auch nicht falsch, vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von den USA zu warnen, schreibt WiWo-Redakteur Daniel Goffart im Kommentar.