WiWo Startklar Koalition auf Klassenfahrt und Chinas Suche nach dem Nachfolger: Wir machen Sie startklar für den Montag

Auf Twitter beschäftigt viele Menschen derzeit das Thema Anne Will. Das hat gleich zwei Gründe. Zum einen trendet ein Klassiker der Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk: dass er nämlich zu links geprägt sei. So seien nur Vertreter linker Parteien eingeladen worden, aber keine konservativen Politiker. Zum anderen garantierte bereits das Thema der Sendung von Sonntagabend ein gewisses Aufregerpotenzial: Es ging um die Frage: Sind Friedensverhandlungen mit Putin derzeit möglich? Der war allerdings der zugegebenermaßen weniger objektive Einschub vorangestellt: „Mit der Waffe an der Schläfe.“