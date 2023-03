WiWo Startklar Koalition, Verbrenner-Frage, Gewerkschaften: Gibt es eine Einigung?

Sie finden einfach nicht zusammen: Erneut muss der Koalitionsausschuss am heutigen Dienstagvormittag in die Verlängerung gehen. Der FDP kommt gegenüber den beiden links positionierten Parteien SPD und Grüne dabei eine besondere Rolle zu. Nur schafft sie es nicht, diese in der öffentlichen Wahrnehmung positiv zu framen, kommentiert unser Chefreporter in Berlin.