WiWo Startklar Modehandel in Schwierigkeiten und Equal Pay Day: Wir machen Sie startklar für den Dienstag

Das Sabbatical, also ein Jahr oder ein paar Monate Auszeit vom Beruf, ist unter Führungskräften noch eine Seltenheit. Dabei könne es helfen, einen Schritt zurückzutreten und Optionen im Job neu auszuloten, ohne direkt eine Kündigung in Erwägung zu ziehen, so die Karriereberaterin Nane Nebel. Unternehmen wie die Deutsche Bahn haben bereits positive Erfahrungen mit einem Sabbatical-Programm für alle Mitarbeitenden bis hin zur Führungsebene gemacht. Etwa die Weitergabe und das Management von Wissen, die Chance für Personal aus der „zweiten Reihe“, sich zu zeigen und eine generell größere Zufriedenheit innerhalb der Belegschaft. Karriereberaterin Nebel hat jedoch beobachtet, dass eine solche Auszeit immer seltener genommen wird, je höher die Hierarchiestufe ist. Sie weiß auch, warum das so ist.