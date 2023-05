WiWo Startklar Plattners letzte Show, Habecks China-Vorstoß, drohende Bahnstreiks: Das wird heute wichtig

von Theresa Langwald-Došenović 11. Mai 2023

Wir machen Sie startklar für den Tag Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Habeck will deutsche Investitionen in China prüfen, die Bahn kündigt neue Streiks an, die Kommunen sind unzufrieden mit den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels und SAP-Anleger haben Fragen: Das müssen Sie heute wissen.