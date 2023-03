WiWo Startklar Post zwischen Rekord und Rage, das wahre Lauterbach-Problem: Wir machen Sie startklar für den Donnerstag

Der beliebte Audio-Streaming-Dienst Spotify steckt offenbar mitten in einem Rebrush, will künftig also flotter, jünger und vor allem visueller herüberkommen. Dabei setzt der Audio-Gigant nicht zuletzt auf Video-Schnipsel – und hat bei Nutzern große Diskussionen darüber losgetreten, ob Spotify nun das neue TikTok wird und das ganze unvermeidlich war, oder ob der Player sich auf seine Kernfunktion als Musikplayer konzentrieren sollte.