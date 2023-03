WiWo Startklar Showdown bei Thyssen, Trump vor Gericht und die Probleme der Bundeswehr: Das müssen Sie heute wissen

Ganz Deutschland fachsimpelt über Panzer, Kaliber und Kampfflugzeuge, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sprechen über schimmelige Duschen. So jedenfalls der Eindruck, den die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) vor kurzem bei der Vorstellung ihres neuen Wehrberichts erweckte. Kein Wunder also, dass nach dem Angriff Russlands zwar mehr junge Menschen bei der Truppe unterschrieben, sie ihre Karriere kurze Zeit später aber wieder abbrachen. Zu oft wurden Neulinge in den vergangenen Jahren mit knalligen YouTube-Videos in überzogener „Call of Duty”-Optik, mit bombastischer Musik und dem Versprechen auf maskulines Heldentum geködert. Dabei müssen solche Eindrücke geradezu an der Realität zerschellen, meint WiWo-Redakteur Max Biederbeck.