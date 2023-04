WiWo Startklar Streiks again und Debatte um AKW-Extrawurst: Das wird heute wichtig

2. Kaum sind die letzten drei Atomkraftwerke am Wochenende abgeschaltet worden, muss Bayern doch nochmal eine Extrarunde drehen: Auf Antrag der Union debattiert das Parlament heute Nachmittag in einer Aktuellen Stunde über das Thema „Weiternutzung der Kernenergie“. Ministerpräsident Markus Söder will in diesem Belang die Landeshoheit, erntete dafür aber bereits eine Absage von Umweltministerin Steffi Lemke. Also alles nur Wahlkampf?