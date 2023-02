WiWo Startklar: Streiks, Sicherheit, Steuern: Ihr Freitag im Überblick

Der Fachkräftemangel ist auch eines der großen Probleme der Krankenhäuser in Deutschland. Hinzu kommen finanzielle Notstände privater Träger. Geburtsabteilungen, Fachstationen oder teils gar ganze Kliniken müssen schließen. Eine Reform soll es nun richten: weniger Betten, mehr Ärzte auf dem Land, Spezialisierung, Schließung. Was genau auf den Rezepten steht und was sie taugen, hat unser Team in der neuen WiWo-Titelgeschichte für Sie recherchiert.