WiWo Startklar Trump und eine Cashcow namens „Strafverfahren“, traurige Truppe und Kohle für Deutschlands Heizungen

1. „Ex-US-Präsident angeklagt“, ist eine Schlagzeile, die in die Geschichte eingehen wird. Die Staatsanwaltschaft legt Donald Trump in der Anklageschrift die Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Trump selbst beteuert freilich seine Unschuld und verkündet pathetisch: „Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen“. Erwartungsgemäß wird all das zum großen Spektakel. Und Donald Trump wäre nicht Donald Trump, würde er es nicht gewinnbringend ausnutzen. Das Strafverfahren beschert seinem Wahlkampf mutmaßlich einen Geldsegen. Einen bitter nötigen. Denn finanziell hat die dritte Trump-Kampagne bislang enttäuscht. WiWo-Korrespondent Julian Heißler zeigt auf, wie Trump seine Anklage zu Geld macht.