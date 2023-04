WiWo Startklar Ungeliebter Atom-Ausstieg, Rente vor Gericht und Rekord-Mieten

1. Außenministerin Annalena Baerbock hat an diesem Freitag mit Gesprächen in einem deutschen Unternehmen für Elektromobilität in der Hafenstadt Tianjin ihren Besuch in China fortgesetzt. Danach geht es weiter nach Peking. Es ist der wohl heikelste Teil des Besuchs von Baerbock in der Volksrepublik: Bei politischen Gesprächen in Peking dürfte es auch um Menschenrechte gehen – und um globale Konflikte.