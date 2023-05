WiWo Startklar US-Regionalbanken brechen ein, Meta drohen Auflagen, Schröder klagt: Das wird heute wichtig

Die Aktionäre von T-Mobile US sind verwöhnt. Sehr verwöhnt. In der Regel fallen die Quartalszahlen mindestens um zehn Prozent besser aus, als von den Analysten erwartet. Manchmal sind es sogar 20 Prozent. Nicht so am vergangenen Freitag. Da rauschte die Aktie gleich um vier Prozent ab. Ein neuer Wind weht am US-Mobilfunkmarkt – und die Deutsche Telekom steht mittendrin, seit sie die Mehrheit an T-Mobile US besitzt. Ist das erst der Anfang? Sinken künftig die Margen?