WiWo Startklar Verunsicherung an der japanischen Börse und das teuerste Medikament der Welt: Das wird heute wichtig

3. Verunsicherung an der japanischen Börse: Die Nervosität im Zusammenhang mit der Übernahme des angeschlagenen Finanzinstituts First Republic durch die größte US-Bank JPMorgan Chase belastet die inländischen Finanzwerte in Japan. Die Märkte in Tokio bleiben in den kommenden drei Tagen wegen Feiertagen geschlossen. Es gibt damit nur wenig Spielraum, um auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed zu reagieren. Wie konnte es im Fall First Republic so weit kommen?