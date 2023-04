WiWo Startklar Von der Leyens Ambitionen, Hannovers Messe, Musks neue Mission

von Kristina Antonia Schäfer 17. April 2023

Wir machen Sie startklar für den Tag Bild: Bild: WirtschaftsWoche

Was will Ursula von der Leyen wirklich in Berlin? Sollte die Deutsche Bahn aufgespalten werden? Und was macht Elon Musk in einer chinesischen Retortenstadt? Wir machen Sie startklar für den Tag.