WiWo Startklar Vonovias Wärmepumpen-Problem und Viessmanns Steuer-Vorteil: Das müssen Sie heute wissen

Ein radikaler Vorschlag sorgt derzeit für Debatten: Ältere Mieter sollten aus ihren teils zu großen Wohnungen gedrängt werden. Laut einer aktuellen Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) leben in Deutschland sechs Prozent der Mieterhaushalte sehr großzügig. Das heißt: Sie haben wenigstens drei Zimmer mehr zur Verfügung, als sie Haushaltsmitglieder haben. Bei den Über-70-Jährigen liegt die Quote sogar bei neun Prozent. Seit 2017 steigt die Quote außerdem wieder deutlich an. Wir erklären, was hinter der Debatte steckt – und warum sich das Ganze von alleine lösen könnte.