WiWo Startklar Wärmepumpen bei Rheinmetall und Eklat bei VW: Das wird heute wichtig

4. Heute ist Tag der Immobilienwirtschaft. Die Lage auf dem Immobilienmarkt bleibt angespannt, die Zahl der Neubauten deutlich zu gering. Weil Wohnen in manchen Metropolen kaum noch erschwinglich ist, zieht es gerade Familien in die Speckgürtel. Doch auch dort wird der Kauf einer Immobilie immer teurer, wie eine aktuelle Studie zeigt. So teuer, dass Pendler immer weitere Wege in Kauf nehmen.