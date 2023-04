WiWo Startklar Wer ist der Viessmann-Käufer? Habecks Konjunkturprognose und Warten aufs Tarif-Angebot: Das wird heute wichtig

1. Der deutsche Traditionskonzern Viessmann verkauft wohl sein Kerngeschäft an das US-Unternehmen Carrier – das hierzulande nahezu unbekannt ist. Ein Blick auf die Entwicklung des Milliardenkonzerns aber zeigt: Die Amerikaner wissen, was sie tun. Wer ist der US-Konzern, der das deutsche Familienunternehmen übernehmen will?