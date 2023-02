WiWo Startklar: Werbeverbot, drohende Bahn-Streiks, Bayers Bilanz: Der Dienstag in Kürze

Das sagt der renommierte dänische Telekommunikationsanalyst John Strand auf der weltweit größten Messe für Telekommunikation, dem World Mobile Congress in Barcelona. Dieses Jahr sind 140 chinesische Unternehmen vertreten. Eines davon ist Huawei – mit dem größten Stand an prominentester Stelle. Derweil ist in den USA der Einbau von Ausrüstung der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in die Mobilfunknetze untersagt. Die US-Regierung sorgt sich, dass Daten angezapft oder Netzwerke lahmgelegt werden könnte und erhöht nun auch den Druck auf befreundete Länder. In Deutschland ist davon noch nichts zu spüren. Die Messe zeigt auch: Die politischen Bestrebungen des Westens, ihre Präsenz in der systemkritischen Telekommunikation einzudämmen, laufen ins Leere.