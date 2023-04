WiWo Startklar Windkraft von der Nordsee und Viessmann vor Verkauf: Das wird heute wichtig

1. Entsteht Kanzler Olaf Scholz’ Wirtschaftswunder in der Nordsee? Der zweite Nordseegipfel soll das Meer zum europäischen Kraftwerk formen. 300 Gigawatt Windstrom, produziert auf hoher See, bis spätestens 2050 – das sei in etwa die Power von 300 Atomkraftwerken, übersetzte Robert Habeck, der mit Scholz an die belgische Nordseeküste mitgereist war. Der Plan steht also, doch noch gibt es einige Herausforderungen, um diesen auch Realität werden zu lassen.