WiWo Startklar Xis Agenda, RWE-Bilanz und Ruhe nach dem Bankensturm? Das wird heute wichtig

1. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping setzen an diesem Dienstag ihre Gespräche in Moskau fort. Nach dem Auftakt am Montag mit einem Vieraugengespräch auch zum Krieg in der Ukraine stehen am Haupttag des dreitägigen Besuchs Verhandlungen mit Regierungsdelegationen im Mittelpunkt. Was ist Xi Jinpings wahre Agenda dabei?