WiWo Talk zur Bundestagswahl Digitalisierung, Rente, Klima: Wer bietet die besten Ideen?

23. September 2021

Bild: imago images, dpa Picture-Alliance

Am Sonntag wird gewählt – wer überzeugt aber am meisten mit seinen Konzepten? Im Insider-Talk am Donnerstagabend diskutiert die WiWo-Redaktion mit prominenten Gästen. So sind Sie dabei.