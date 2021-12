WiWo Weekender Man könnte meinen, es braucht keinen Lockdown mehr

Sollten Sie ausgecasht haben – wenn Sie unsere BörsenWoche lesen, sollte das drin sein – dürfen Sie sich ruhig was gönnen, einen neuen Kühlschrank, zum Beispiel. So sparen Sie Energie, tun etwas fürs Klima – und machen Menschen wie Carla Kriwet glücklich, mit der sich Beat Balzli diese Woche im Podcast Chefgespräch unterhalten hat. Im Juli 2020 hat diese den CEO-Posten von BSH übernommen, Europas größtem Hausgerätehersteller mit über 60.000 Mitarbeitern, mit den Marken Bosch, Siemens, Gaggenau. Kriwet, deren Vater Heinz Kriwet Vorstands- und Aufsichtsratschef von Thyssen war (ich durfte ihn in den Neunzigerjahren mal im hochherrschaftlichen Wasserschloss Hugenpoet bei Essen erleben: ein Stahlmanager wie aus dem Bilderbuch der alten Deutschland AG), erzählt im Podcast, dass sie ursprünglich Entwicklungshelferin in Burundi werden wollte, wie ihre Karriere auch von Männern gefördert wurde, und warum sie gerade extrem viele Geschirrspüler in China verkauft. BSH, so viel steht fest, ist Corona-Profiteur. My home is my castle – Cocooning boomt in diesen Pandemiezeiten.