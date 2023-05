WiWo Wirtschaft am Abend Banker für Habeck, Strafe für Meta und Hilfe für Hausbesitzer: Ihr Update am Abend

Eigenverantwortung, Freiheit und Selbstbestimmung sind zentrale Forderungen der New-Work-Bewegung. Warum es dennoch nicht ohne klare Regeln geht und wie die großen Tech-Konzerne New Work verraten, erklärt Axel Minten im WiWo-Interview. Minten ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Kommunikation und Personalwesen, an der FOM Hochschule in Aachen.