WiWo Wirtschaft am Abend Dax mit Rekordhoch, VW mit Sparzwang und die G7 mit einem Zeitproblem

1. Es ist die Zeit der Gipfeltreffen: In Xi’an haben gerade China und fünf zentralasiatische Staaten den Ausbau ihrer Zusammenarbeit vereinbart. Und die Arabische Liga hat am Freitag nicht nur Syrien wieder in die eigenen Reihen aufgenommen, sondern in Dschidda einen Überraschungsgast empfangen: den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj. Kein leichtes Publikum für das Werben um Unterstützung im Kampf gegen Putin: Die Golfstaaten pflegen meist gute Beziehungen mit Russland und bemühen sich im Ukraine-Krieg um Neutralität. Auf Hilfe und mehr klare Kante kann Selenskyj am Sonntag bei seinem mutmaßlich nächsten Reiseziel hoffen: Er soll – so wird kolportiert – am letzten Tag des G7-Gipfels in Hiroshima zu Gast sein. Die Lage in der Ukraine ist dort bereits jetzt ein beherrschendes Thema – weitere Sanktionsankündigungen gegen Russland wurden bereits verkündet. Doch reicht das aus? WiWo-Redakteur Max Biederbeck hat den Sicherheitsexperten Georg Löfflmann zur aktuellen Situation befragt – und eine deutliche Warnung bekommen: Der Westen hat ein Zeitproblem mit Russlands Ukraine-Krieg.