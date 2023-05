WiWo Wirtschaft am Abend Wahlen, Entlassungen und fallende Preise: Das Wirtschaftsgeschehen im Überblick

Guten Abend aus der WiWo-Redaktion. Bei „Wirtschaft am Abend“ finden Sie einen kompakten Überblick über alles, was Sie heute wissen müssen, um im Bereich Wirtschaft auf dem Laufenden zu sein. Kurz und knackig, mit Zitaten, Tiefgang, Nutzwert und vor allem dem ganz eigenen WiWo-Blick.

1. Was heute wichtig war: Bremen, Türkei, Siemens, Ford

2. Was morgen wichtig wird: Hauptversammlungen und Pistorius