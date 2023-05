WiWo Wirtschaft am Abend Wirtschaft in der Rezession, Lidl im Geldrausch, Vermögen mit Rendite: Ihr Update am Abend

or der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei Bei der Präsidentenwahl am 14. Mai hatte Erdogan zwar die meisten Stimmen erhalten, verpasste die absolute Mehrheit aber knapp. Er muss nun am Sonntag in einer Stichwahl gegen den Zweitplatzierten, Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, antreten. Die Bevölkerung sucht derweil wo es möglich ist Sicherheit im Gold