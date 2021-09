Wohlhabendste Wahlkreise Die Reichen entziehen der Union langsam ihre Gunst

Am Tegernsee ist die hellblaue CSU-Welt noch in Ordnung. Die Christsozialen kamen bei der Bundestagswahl in der Stadt Tegernsee auf 40,5 Prozent der Zweitstimmen, in Rottach-Egern am Südufer waren es gar mehr als 50. FC-Bayern-Stars residieren in der Gegend, auch einige Schauspieler. Marktwirtschaftler Ludwig Erhard lebte hier einst und der Lebemann Gunter Sachs. „Deutsch, traditionsreich, heimatverbunden, selbstbewusst, zuweilen mit inselartiger Glückseligkeit“, so charakterisiert der Soziologe und Reichtumsforscher Thomas Druyen die Gegend. Ein geräumiges Plätzchen mit Blick aufs Wasser, beliebt bei den Reichen und Berühmten.