Wohneigentum: Darum streitet die GroKo ums Baukindergeld

BerlinIn der großen Koalition gibt es Ärger um das geplante Baukindergeld für Familien, die sich Wohneigentum anschaffen. Die Union und Bauminister will mehr Geld in die Förderung stecken als bisher verabredet. „Wir müssen beim Baukindergeld nachsteuern“, teilte der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion, Kai Wegner (CDU), am Donnerstag mit. „In einer Koalition werden die Dinge gemeinsam und nicht einsam durch den Bundesfinanzminister entschieden.“