Wohnen in München „Mit 100.000 Euro Jahresgehalt wird die Luft extrem dünn“

Die US-Konzerne wollen in München expandieren. Apple hat Platz für 1.500 Entwicklerinnen und Entwickler in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Die Anbindung an den Bahnverkehr galt zumindest vor Corona als Plus für Pendler. Unweit davon sollen ebenfalls 1500 zusätzliche Kräfte künftig für Google arbeiten. Google verdoppelt damit seine Präsenz in München – Apple versechsfacht die Belegschaft an der Isar. Auch Amazon erweitert seinen heute bereits mehr als 2500 Beschäftigte zählenden größten Bürostandort in Deutschland. Mit dem geplanten Umzug in einen Neubaukomplex neben der Deutschland-Zentrale von Microsoft zementiert der Online-Händler den Ruf der sogenannten Parkstadt Schwabing als unpersönliche Büro-City. Ein Investor, der auf dem 40 Hektar großen Gelände im Münchner Norden ursprünglich 800 Wohnungen errichten wollte, entschied sich zugunsten von Amazon um.