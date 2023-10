Wohnen Scholz: „Brauchen 20 neue Stadtteile auf der grünen Wiese”

20. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Verdichtung in den Städten und ganz neue Viertel - Kanzler Scholz will den Wohnungsmangel in den Griff bekommen. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für einen massiven Neubau ganzer Stadtviertel im Kampf gegen den Wohnungsmangel in Deutschland ausgesprochen. „Wir brauchen in Deutschland (...) noch 20 neue Stadtteile in den großen Städten auf der grünen Wiese”, sagte Scholz in Berlin bei einer Kommunalkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion. „Man muss sich von bestimmten Reserviertheiten in dieser Frage lösen.” Zudem sei Verdichtung in den Städten nötig. Es brauche vor allem geförderten Wohnungsbau und bezahlbare Wohnungen.