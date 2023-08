Wohnen SPD-Fraktion will „bundesweiten Mietenstopp“

Der Name des Beschlusspapiers der SPD-Fraktion klingt radikal: „Bundesweiter Mietenstopp“ suggeriert eine Antwort auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum in deutschen Städten. Hinter dem Papier verbirgt sich jedoch lediglich die Forderung, dass Mieten in angespannten Wohngegenden in drei Jahren um maximal sechs Prozent und zudem nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen dürfen.