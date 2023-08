Wohnen SPD-Fraktionsspitze will Mieterhöhungen stark begrenzen

27. August 2023 | Quelle: dpa

Blick auf Neubau-Wohnungen im Berliner Bezirk Schöneberg. Bild: Bild: dpa

Die Spitze der SPD-Fraktion setzt sich für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen ein. In einem Beschlusspapier für die Fraktionsklausur Anfang kommender Woche, das der Deutschen Presse-Agentur und der „Bild am Sonntag” vorliegt, ist die Rede von einem „bundesweiten Mietenstopp”. Konkret wird allerdings lediglich gefordert, dass Mieten in angespannten Wohngegenden in drei Jahren um maximal sechs Prozent und zudem nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen dürfen.