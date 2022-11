Wohngeld Drittes Entlastungspaket: „Viele wissen von ihrem Anspruch nichts“

Schon jetzt könnten zudem fast doppelt so viele Haushalte Wohngeld erhalten, als dies tun, nämlich noch einmal etwa 600.000 Haushalte, davon geht das IW aus – sie haben allerdings keinen Antrag gestellt. Bleibt das so, könnte die entlastende Wirkung der Reform also zumindest in Teilen verpuffen. Warum das so ist? Ökonom Henger antwortet darauf mit einer rhetorischen Frage. Was ein Jobcenter ist, wüssten mittlerweile so gut wie alle Menschen. „Aber kennen sie die Wohngeldbehörden?“, fragt er.



