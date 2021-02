Wohngipfel der Bundesregierung „Grunderwerbssteuer stellt für viele die höchste Hürde dar“

Und was genau würden Sie da vorschlagen?

Etwa einen Freibetrag auf die Grunderwerbssteuer für Erstkäufer. Das würde deutlich entlasten. Die Steuer könnte auch in Raten abbezahlt werden. In anderen Ländern wiederum gibt es öffentlich geförderte Nachrangdarlehen, die als Eigenkapital zählen. So etwas machen hier leider nur ganz vereinzelt Förderbanken, etwa in Schleswig-Holstein.