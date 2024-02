Wohnkrise Nur noch 150.000 neue Wohnungen: Warum sich die Krise zuzuspitzen droht

Erst warfen führende SPD-Abgeordnete FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann per offenem Brief vor, Mieter in Deutschland „im Stich“ zu lassen. „Ihre Untätigkeit ist weder erklärbar noch nachvollziehbar angesichts der prekären Situation auf dem deutschen Mietmarkt“, schrieben die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Verena Hubertz und Dirk Wiese. Als Antwort meldete sich dann wiederum Daniel Föst, baupolitischer Sprecher der Liberalen zu Wort. Und schoss zurück: Um Mieterinnen und Mietern wirklich zu helfen, solle die SPD doch bitte lieber darauf abzielen, jährlich die benötigten 400.000 Wohnungen zu schaffen. Und weiter: „Obwohl die Sozialdemokraten den Kanzler und die Bauministerin stellen, befindet sich die Stimmung in der Baubranche an einem historischen Tiefpunkt.“ Konzentrieren solle man sich darauf, „mehr, schneller und günstiger zu bauen.“