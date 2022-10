Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält das Ziel der Ampel-Koalition von 400.000 neuen und bezahlbaren Wohnungen pro Jahr trotz erheblicher Zweifel der Branche für erreichbar. „Wir müssen das erreichen und wir müssen das lange und kontinuierlich fortsetzen, in dieser Größenordnung zu bauen. Ich glaube auch, dass das gehen wird“, sagte er am Donnerstag in Berlin nach Beratungen des „Bündnisses bezahlbarer Wohnraum“.