Wohnungsbau: Fast 700.000 genehmigte Wohnungen noch nicht gebaut

Die wachsende Bevölkerung vor allem in den Großstädten erhöhte in den vergangenen Jahren den Druck auf den Wohnungsmarkt. 2018 lebten in Deutschland 2,5 Millionen Menschen mehr als noch 2012. Die Großstädte verzeichneten besonders hohe Zuwächse – allen voran Leipzig (+12,9 Prozent), Frankfurt am Main (+9,5) und Berlin (+8). „Neben dem Geburtenüberschuss ist vor allem der Zuzug aus dem Ausland für die Bevölkerungszunahme in den Städten ab 100.000 Einwohnern verantwortlich“, erklärten die Statistiker.