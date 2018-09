Wohnungsgipfel „Mieten einzufrieren, damit kommen wir nicht weiter“

Jetzt wollen Kanzlerin Angela Merkel und Bundesbauminister Horst Seehofer bei einem Wohnungsgipfel mit Verbänden wie Ihrem, Architekten, Gewerkschafts- und Mietervertretern Ideen finden, wie Bau- und Genehmigungsprozesse vereinfacht und beschleunigt werden können. Was würde dabei helfen?

Das allerwichtigste ist die Vereinheitlichung der Landesbauordnungen. Die haben jetzt schon einen fachlich nahezu gleichen Teil – aber ein paar ideologische Ansätze, in denen sie sich unterscheiden. Was dazu führt, dass Bauunternehmen, die ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Hessen tätig sind, aufwendige Computerprogramme entwerfen müssen, weil sie 16 verschiedene Vorschriften einzuhalten haben.