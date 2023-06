Wohnungskonzerne Regt euch nicht auf: Berlin hat gar kein Geld für Enteignungen!

Zweitens sendet der Plan für Enteignungen genau das Signal an die Investoren aus, das die von Wohnungsnot geplagte Metropole am allerwenigsten gebrauchen kann: Bloß weg hier! Schon der am Verfassungsgericht gescheiterte Berliner Mietendeckel hatte (neben der Unfähigkeit der Bauverwaltungen und dem Kirchturmdenken der Berliner Bezirke) dazu geführt, dass die Neubauzahlen drastisch eingebrochen sind und weit hinter den Absichtserklärungen der Politik zurückbleiben. Wer will schon in einer Stadt investieren, in der Enteignungen zum gewöhnlichen Mittel der Politik zu werden drohen?