Wohnungskrise „Am liebsten würden wir die EZB zum Baugipfel einladen“

Was genau drinsteht, verhandelten die teilnehmenden Ministerien bis zur letzten Minute vor dem Gipfel. Klar ist: Vereinzeltes Herumdoktern hilft nicht. „Das Wohnungsdrama lösen wir nicht, wenn wir an einem Hebel drehen – sondern an vielen gleichzeitig,“ sagt Reiner Braun, Chef des Analysehauses Empirica. Bislang sind nur einige Eckpunkte für den Masterplan Wohnen bekannt: Das Bauministerium will das Vorkaufsrecht der Kommunen für Wohnungen wieder einführen. Auch brachte die SPD-Ministerin eine neue Eigenheimförderung für Käufer von Bestandsimmobilien ins Gespräch. Steuererleichterungen für Bauwillige sind eine Option, genau wie eine Lockerung der strengen Umweltstandards für Neubauten. Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) soll sich kompromissbereit zeigen – solange die Klimabilanz stimmt. Statt wieder einmal zu streiten, so scheint es, will sich die Ampel diesmal zusammenraufen.



Gleichzeitig betrieb die Regierung hinter den Kulissen in den vergangenen Tagen reges Erwartungsmanagement. Zu viel versprechen möchte man denn offenbar doch nicht. Milliardenbeträge für den Bau in Deutschland dürfe die Branche am Montag trotz aller Krise zumindest nicht mehr erwarten.