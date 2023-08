Wohnungsmarkt: Adieu Masterbad! Neue Bescheidenheit beim Hausbau?

Wie sind die Aussichten für den Wohnungsmarkt? Wie viele Wohnungen werden gebaut? Wie groß? Und wie gut ausgestattet? Kaum jemand dürfte es so gut wissen wie Kai Warnecke. Schließlich ist der 51-jährige Jurist seit Jahren Präsident von Haus & Grund Deutschland. Dieser Verband, einst 1832 von Hamburger Hauseigentümern gegründet, vertritt über 920.000 Mitglieder, denen im Schnitt drei bis fünf Wohnungen gehören. Warnecke bekommt tagtäglich mit, wie Eigentümer fühlen, was sie bewegt und vor allem: ob sie bereit sind, weiter in Immobilien zu investieren.