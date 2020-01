Wohnungsmarkt Berlin Der Mietendeckel droht, das Gegenteil zu erreichen

Was passiert auf dem Berliner Immobilienmarkt, wenn der vom Senat geplante Mietendeckel in Kraft tritt? Ein Effekt ist wohl, dass Eigentümer zunehmend versuchen, ihre Wohnungen abzustoßen. Darauf deutet eine Analyse des Portals Immobilienscout24 hin. Das Unternehmen hat Anzeigen ausgewertet, die im vergangenen Jahr auf dem Portal veröffentlicht wurden. Das Ergebnis: Deutlich mehr Eigentumswohnungen werden zum Kauf angeboten – und zwar sowohl nicht vermietete (plus 40 Prozent) als auch vermietete Eigentumswohnungen (plus 25 Prozent). „Es sieht von den Daten her so aus, dass Eigentümer ihre Mietwohnungen zunehmend in Eigentumswohnungen umwandeln“, sagt Thomas Schröter, Geschäftsführer von ImmobilienScout24.