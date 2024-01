Wohnungsmarkt Bündnis „Soziales Wohnen“ legt sich mit Klara Geywitz an

Seine Parteikollegin, Bauministerin Geywitz, war allerdings wenig zufrieden mit diesen Ergebnissen. In einer verärgerten Mail teilte sie am Nachmittag mit: „Ich persönlich halte die Studie für hochgradig unseriös und zweifle die Analysen an – denn diese sind teilweise völlig absurd.“ So sei laut Studie der Fehlbedarf an Sozialwohnungen in Nordrhein-Westfalen wesentlich kleiner als in Sachsen, wo mehr als zehnmal so viele Sozialwohnungen fehlen würden. „Das ist nicht seriös“, wiederholte Geywitz.