Wohnungsmarkt Wiener Verhältnisse für alle

Die Grünen kennen dieses Argument, auch Chris Kühn, der wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, greift es an diesem Abend bei der Veranstaltung seiner Partei auf. Das gelte aber nur bei schlechter Umsetzung, sagt Kühn, das zeige ja gerade das Beispiel Wien, wo sich eben keine Ghettos gebildet hätten. „Ganz Wien ist ein Ghetto“, scherzt da EBG-Mann Orner.



Womit er insofern recht hat, dass, anders als in Deutschland, Sozialwohnungen nicht nur an wirklich sozial Schwache vergeben werden. Die Einkommensgrenzen sind so weit gesteckt, dass drei von vier Wienern in einer städtischen Wohnung leben dürften – in Hamburg sind es noch nicht einmal 20 Prozent. Das heißt auch, dass nicht nur Menschen mit geringem Einkommen nebeneinander wohnen: Wien durchmischt sich, und genau das ist gewollt.