Wohnungsnot: 650.000 Menschen in Deutschland leben ohne eigene Wohnung

Die Arbeitsgemeinschaft schätzt die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter diesen Wohnungslosen auf acht Prozent, 2017 waren es in ganz Deutschland 22 000 junge Menschen. Die meisten Betroffenen seien Männer, ein Viertel Frauen. Die Studie soll an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt werden.