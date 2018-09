Wohnungsnot Barley lobt neues Mieterschutzgesetz

Mieter haben dann Anspruch auf Schadenersatz, Vermietern droht eine Geldbuße von bis zu 100.000 Euro. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Markus Lewe, begrüßte geplanten Änderungen an der Mietpreisbremse als Schritt in die richtige Richtung. Er sagte am Dienstagabend NDR Info, die Nachbesserung trage dazu bei, die Maßnahme transparenter und anwendungsfreundlicher zu machen.