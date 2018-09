Wohnungsnot Bundesregierung beschließt Steueranreize für Wohnungsbau

BerlinDie Bundesregierung will den Mietwohnungsbau durch Steueranreize für Investoren ankurbeln. Das Kabinett brachte am Mittwoch eine befristete Sonderabschreibung auf den Weg. Damit können Bauherren für vier Jahre jeweils fünf Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung zusätzlich bei der Steuer geltend machen. Zusammen mit der üblichen jährlichen Abschreibung von zwei Prozent können sie somit in den ersten vier Jahren 28 Prozent bei der Steuer absetzen.