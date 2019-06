Wohnungsnot „Vergesellschaftung ist kein Blankoscheck für die Politik“

Herr Schirmer, seit Jahren versucht die Politik mit immer neuen Maßnahmen, den Wohnungsmangel in Deutschland zu beheben. Besonders kontrovers sind die Vorschläge aus Berlin: Der Senat will Mietpreise deckeln. Eine Initiative fordert, große Wohnungsbaukonzerne zu enteignen. Abgesehen davon, ob es irgendetwas brächte – ginge das überhaupt?

Die Initiative spricht zwar in ihrem Namen von Enteignen, wenn man in den Beschlusstext schaut, geht es aber eigentlich um eine Vergesellschaftung. Die ist in Artikel 15 des Grundgesetzes festgeschrieben. Dort heißt es, dass Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel – gegen Entschädigung – in Gemeineigentum überführt werden können. Nur: Man weiß heute nicht so richtig, wofür dieser Artikel eigentlich vorgesehen ist.